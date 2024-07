Nuove proteste in Kenya, sparati lacrimogeni per disperdere la folla Nairobi, 2 lug. (askanews) - La polizia in tenuta antisommossa ha sparato lacrimogeni per disperdere la folla a Nairobi, in Kenya, dove decine di manifestanti sono scesi nuovamente in strada al grido di "Ruto deve andarsene". La protesta, ribattezzata "Occupy Everything", è stata organizzata dagli attivisti più giovani nonostante la retromarcia del presidente William Ruto sulla controversa riforma fiscale che prevedeva aumenti per la popolazione. Nelle scorse settimane si sono svolte altre proteste in diverse città del Paese, alcune sfociate in violenza, con almeno 39 morti e oltre 300 feriti, secondo la Commissione nazionale per i diritti umani del Kenya.