Nato, da JFC Naples il via a esercitazione Steadfast Dart 25 Milano, 10 gen. (askanews) - Steadfast Dart 25 (STDT25), la principale esercitazione NATO per il 2025, sarà la prima esercitazione di dispiegamento su larga scala della Allied Reaction Force (ARF) della NATO condotta in varie località geografiche all'interno dell'area di responsabilità del Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). In quanto tale, si tratta di una delle principali attività di vigilanza in tempo di pace che offre significativi effetti deterrenti dimostrando la reattività della NATO. Il NATO Rapid Deployable Corps Italy (NRDC-ITA) a Solbiate Olona, Varese, Italia, è a capo dell'esercitazione. Questa è la principale esercitazione NATO del 2025 con circa 10.000 soldati e 1.500 veicoli militari che convergono in Bulgaria, Grecia e Romania dalle nazioni alleate di Francia, Italia, Spagna, Slovenia, Turchia e Regno Unito. Più di 20 velivoli tra cui EF2000, F16, AV 8B HARRIER, A400 e 17 assetti navali tra cui navi da sbarco anfibie, fregate, navi antimine, cacciatorpediniere e sottomarini prenderanno parte all'esercitazione. STDT25 dimostra anche le capacità dell'Allied Command Operations (ACO) di attivare e rafforzare l'ARF, per coordinare un rapido transito verso dove può fornire effetti di deterrenza strategica rafforzando le forze già presenti in loco. Questa esercitazione pianificata da tempo, sotto il comando del Joint Forces Command Naples (JFC Naples), soddisferà i requisiti stabiliti dal Supreme Headquarters Allied Powers Europe per esercitare l'ARF come elementi principali della NATO Allied Response Force.