Nasce TAM Ballet, nuova compagnia di balletto del Teatro Arcimboldi Milano, 6 dic. (askanews) - Nasce TAM Ballet, la nuova compagnia di balletto del TAM Teatro Arcimboldi Milano, che si preannuncia come un'importante realtà nel panorama teatrale italiano. Frutto della visione artistica di Gianmario Longoni e dell'esperienza consolidata di Caterina Calvino Prina, il progetto nasce con l'ambizione di dare maggiore visibilità alla danza classica, valorizzando i giovani talenti italiani e offrendo loro un palcoscenico di prestigio dove esprimere la tecnica e la creatività. TAM Ballet debutterà ufficialmente il 14 febbraio 2025 agli Arcimboldi con Il Lago dei Cigni, inizio di un viaggio artistico ambizioso che si aggiunge alla proposta di altissima qualità del teatro per il balletto che tra gli ultimi appuntamenti ha visto il clamoroso successo di Les Étoiles, con importantissime star della danza mondiale. Oltre a una ricca offerta in cartellone.