Murelli (Lega), Decisioni politiche verso approccio One Health Roma, 6 dic. (Askanews) - RO"Dobbiamo considerare tutto nel complesso, l'azienda farmaceutica va messa nel percorso della life science. Dunque bene i contributi alla ricerca ma i farmaci sviluppati devono anche arrivare al paziente in un tempo congruo. Le decisioni politiche stanno andando verso un approccio olistico detto "One Health", che mette la persona al centro e la vede a 360°, non solo nelle sue patologie, siano esse cronicità e comorbilità, ma anche alla luce del suo inserimento nell'ambiente. Io faccio parte dell'intergruppo parlamentare dedicato a questo e la settimana scorsa abbiamo aperto un altro intergruppo parlamentare dedicato alla vita sana e longeva. Le cose non sono separate, anzi. Per i pazienti è giusto occuparsi di ambiente, nutrizione, fino al benessere degli animali. I comportamenti negli allevamenti intensivi - oltre all'eccesso di prescrizione sugli esseri umani - hanno portato all'antibiotico-resistenza. Con gli ultimi G7 a guida italiana abbiamo preso l'impegno riguardo alle politiche sull'antibiotico-resistenza. Altro aspetto fondamentale quello dell'invecchiamento attivo, grazie alla prevenzione e allo screening. Così inoltre riduciamo i costi della sanità". Lo ha detto Elena Murelli, Senatrice della Lega, in un The Watcher Talk Salute sul tema sostenibilità in ambito sanitario, trasmesso su Urania Tv.