Morti sul lavoro, Nordio: "Norma penale non basta, più controlli" Roma, 4 lug. (askanews) - "La norma penale costituisce un deterrente, ma non è sufficiente", "il primo elemento di detterenza è il controllo, occorre assolutamente potenziare i controlli". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla cerimonia di commemorazione delle vittime sul lavoro alla Sala Mappamondo della Camera. "Non è la punizione del colpevole che potrà far rivivere la vittima sul lavoro", ha ribadito sottolineando che bisogna intervenire prima che accadono gli incidenti.