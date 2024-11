Mobilità, Diurni (ITS Meccatronico Lazio): fare rete formazione Roma, 29 nov. (askanews) - "Sappiamo che oggi uno dei principali problemi della crescita delle aziende è proprio quello del missmatch laddove non si riescono a trovare le competenze soprattutto tecniche che servono anche per affrontare le sfide dell'innovazione. Oggi ci attrezziamo facendo rete, ognuno portando il proprio contributo alle aziende ma anche risposte ai giovani e ai territori lontani dalle grandi città. Le risposte che noi offramo come ITW Meccatronico del Lazio Academy sono opportunità per i giovani del territorio di avere un lavoro di valore e di alta competenza rimanendo però in quel territorio, portando un contributo in termini di crescita e sviluppo". Lo ha evidenziato Miriam Diurni - Presidente dell'ITS Meccatronico del Lazio, un centro di formazione di eccellenza il cui obiettivo è quello di formare i tecnici dell'automazione, riducendo la distanza tra formazione e necessità delle aziende, a conclusione dell'evento "Formazione e Mobilità: in movimento per il futuro", nel cuore di Roma presso l'Hotel de Russie alla presenza di relatori e stakeholder di prestigio, e che ha rappresentato un'ulteriore tappa del percorso di crescita del Gruppo BIG Spa, da sempre ispirato all'innovazione ed all'inclusività del settore, al fianco dei suoi partner e dinanzi ad una platea composta da aziende di rilievo e associazioni di categoria tra le più rappresentative del sistema quali FIAP, ALIS, MOTUS-E, ASSOSHARING, UNASCA, UNINDUSTRIA ed ANIASA.