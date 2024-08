M.O., serie siti Hezbollah colpiti nella notte da caccia Israele Confine irsaelo-libanese, 9 ago. (askanews) - Una serie di siti di Hezbollah nel sud del Libano sono stati colpiti da jet da combattimento israeliani durante la notte. Lo hanno dichiarato le Idf, le Forze di Difesa israeliane. Gli obiettivi includevano una sala di comando di Hezbollah a Hanaouay, così come infrastrutture e un lanciarazzi ad Ayta ash-Shab, quest'ultimo usato in un attacco alla base militare di Biranit ieri, secondo lo stato ebraico. Nel frattempo, questa mattina presto sono stati lanciati diversi razzi dal Libano verso l'area di Kiryat Shmona, razzi che secondo l'esercito israeliano hanno colpito aree aperte. Non ci sono stati feriti. In uno degli attacchi nella città meridionale di Naqoura, nel sud del Libano, sarebbero morte due persone. Lo hanno riferito i media del Paese.