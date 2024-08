Ministro esteri libanese: lavoriamo per evitare una guerra totale Milano, 6 ago. (askanews) - "Stiamo lavorando per garantire che qualsiasi risposta non porti a una guerra totale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib che ha incontrato il suo omologo egiziano egiziano Badr Abdelatty nella Nuova Capitale Amministrativa dell'Egitto, in mezzo alle tensioni regionali. "Senza dubbio, c'è un problema tra noi e Israele. C'è la possibilità di una guerra tra noi e Israele. È una possibilità che non possiamo negare. Quindi, i paesi sono liberi di consigliare ai propri cittadini di lasciare il Libano".