Milano Re-Mapped: inclusione e ricerca in Pirelli HangarBicocca Milano, 8 lug. (askanews) - Torna Milano Re-Mapped Summer Festival, la terza edizione del festival estivo interdisciplinare di Pirelli HangarBicocca, con performance, coreografie, opere collettive, reading, proiezioni, concerti live e DJ set negli spazi esterni del museo. Giovanna Amadasi, responsabile Programmi Pubblici ed Educativi dello spazio milanese, ci ha presentato la due giorni. Il festival si propone di valorizzare organizzazioni capaci di mettere in connessione artisti, linguaggi, luoghi e pubblici diversi, esplorando nuovi circuiti e modalità di fruizione culturale. L'edizione 2024 è realizzata con il coinvolgimento di DOPO? e Milano Mediterranea, due realtà culturali indipendenti attive a Milano il cui ruolo si esprime nella ricerca creativa nel segno dell'inclusione, della partecipazione e della riflessione collettiva sulla contemporaneità. Il festival si sviluppa in due serate con la partecipazione di oltre quindici artisti e artiste tra musicisti, danzatrici, performer italiani e internazionali, che sperimenteranno i linguaggi del corpo, del suono, del gesto e della parola poetica percorrendo inedite connessioni tra culture, geografie e pratiche artistiche.