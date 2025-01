Milano Home, cultura e ricerca dietro gli oggetti per la casa Milano, 25 gen. (askanews) - Milano Home è la manifestazione fieristica di Fiera Milano dedicata al settore del complemento d'arredo, dell'oggettistica e della decorazione per la casa, che sta lavorando per riportare il ruolo del dettaglio specializzato al centro dell'attenzione. "Una bellissima fiera - ha spiegato ad askanews Emanuele Guido, direttore di Milano Home - fatta di aziende con tanti prodotti e tante storie dentro i propri prodotti, italiane ed estere, e tanti negozi che stanno venendo per cercare questi prodotti e rendersi unici e identificabili nella mente delle persone, perché sono tutti alla ricerca di storie uniche ed estremamente forti". Un'attenzione particolare è rivolta dalla fiera alle eccellenze italiane. "Abbiamo fatto un'attività di scouting molto approfondita su tutti i territori italiani e in particolare abbiamo cercato di recuperare anche una certa tradizione - ha aggiunto il direttore - come per esempio proprio la scuola di Capodimonte, perché abbiamo necessità di rimettere al centro i contenuti, la cultura e le informazioni relative al prodotto". In questa prospettiva è ovviamente centrale il concetto di Made in Italy. "Nella testa di tutti i consumatori a livello internazionale, quando cercano italiano hanno esattamente l'idea di comprare non solo il prodotto, ma la storia e la tradizione che c'è dietro, e pure la visione creativa e la qualità con cui viene fatto". Lo sguardo di Fiera Milano si è però mosso anche verso l'estero e verso altre forme di design, con attenzione particolare al Nord Europa. "L'Olanda, che è un Paese da cui noi abbiamo tanti espositori - ha concluso Emanuele Guido - in chiave di sostenibilità propone tante gamme diverse con un'attenzione molto accurata mentre invece dal dai Paesi nordici ci arriva sia con un prodotto dal design minimalista, e quindi molto caratteristico di quei Paesi, ma anche con delle forti storie sociali che dietro al prodotto collegano la funzione del prodotto stesso con sostenibilità dal punto di vista sociale e supporto alle comunità anche internazionali. E' il caso per esempio delle donne che lavorano la lana cotta per alcuni espositori direttamente dal Pakistan". Sono oltre 600 i brand presenti in questa edizione di Milano Home, il 34% dei quali proviene dall'estero da 32 diversi Paesi.