Mike Tyson sconfitto da Jake Paul nel match dell'anno in Texas Arlington, 16 nov. (askanews) - Mike Tyson, 58 anni, non ha resistito davanti allo YouTuber e pugile Jake Paul, la metà dei suoi anni. Paul è stato dichiarato vincitore all'unanimità dai giudici nello scontro a Arlington in Texas. Un po' match da professionisti, molto esibizione per richiamare pubblico e soldi, l'incontro è stato trasmesso in diretta su Netflix in tutto il mondo. La leggenda dei pesi massimi ha accettato di partecipare allo scontro organizzato dalla società di promozione di Jake Paul, vera stella dell'entertainment, che alla fine ha detto "è stato un onore, Tyson è il più grande della storia, è stato molto duro". Iron Mike da parte sua ha detto "sono felice, non ho niente da provare tranne che a me stesso". Per lui era il primo match da professionista dal 2005; ha resistito bene solo fino al terzo round, ma non ha escluso di tornare a combattere in futuro. Dopotutto, al tappeto non è andato.