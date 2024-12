Migliaia in piazza, quinta notte di manifestazioni pro Ue in Georgia Tbilisi, 2 dic. (askanews) - Migliaia di manifestanti che chiedono di entrare nell'Unione europea sono scesi in piazza nella capitale georgiana Tbilisi per la quinta notte consecutiva di manifestazioni contro il rinvio dei colloqui di adesione all'Ue da parte del governo fino al 2028. Nelle notti precedenti sono scoppiati scontri, il governo ha schierato la polizia intorno al palazzo del Parlamento, dove i manifestanti sono riuniti.