Michela Giraud in Ue: "Ho visto Rackete e urlato ciao a Mattarella" Bruxelles, 22 mag. (askanews) - "È arrivato il momento che speravo non arrivasse mai, devo parlare purtroppo. Sono molto emozionata, perché ho passato tutta la giornata... I miei amici dicono che sono 'paesana' perché dicono che arrivo nei posti e mi faccio le foto ovunque. A un certo punto ho visto Carola Rackete e sono impazzita, mi sono fatta la foto con l'onorevole Zan, a Mattarella gli ho urlato 'ciao'": così l'attrice, comica e regista Michela Giraud, durante un dibattito al Parlamento europeo a Bruxelles, dove è stato proiettato (con sottotitoli in inglese) il suo esordio alla regia "Flaminia", una produzione Eagle Original Content e Pepito Produzioni, in collaborazione con Vision Distribution e Prime Video. "Quindi ho avuto l'approccio alla giornata di oggi (21 maggio, ndr) veramente come cittadina europea, poi quando sono entrata qui mi sono ricordata perché ero qui e sono sembrata un po' di legno davanti alle vice-presidenti (Pina Picierno e Antonella Sberna, ndr), a cui chiedo scusa perché sono molto emozionata. Come dice mia madre 'è proprio come è in televisione', questa stanza, stare in questa stanza semicircolare, stare qui seduti con voi, alla me che ha preso il debito in greco... chissà cosa avrebbe pensato", ha aggiunto visibilmente emozionata. "Io sono, per chi non mi conosce, abituata a fare dei monologhi, non sempre di semplice diffusione, motivo per cui qua solo il mio film si poteva portare, i monologhi no, li vedrete, se avrete piacere, su internet", ha aggiunto. "É un film molto, forse troppo, emotivo, però è la cosa più simile alla cosa che sono parlo in terza persona senza avere conquistato la Gallia, scusate, è una cosa che mi rispecchia molto, spero di aver conquistato l'Europa!", ha concluso. Giraud ha documentato - nel suo stile - tutta la giornata del 21 maggio trascorsa al Parlamento Europeo. Il suo saluto al Presidente Mattarella arrivato tramite una storia instagram è finito anche sul profilo della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e del Parlamento Europeo stesso. Al dibattito sulle tematiche dell'inclusione delle persone neurodivergenti e nello spettro autistico hanno preso parte le vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna e il co-protagonista Edoardo Purgatori, con la moderazione del conduttore Rai Mario Acampa.