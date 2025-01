Meloni: no a decarbonizzazione al prezzo desertificazione economica Abu Dhabi, 15 gen. (askanews) - "Abbiamo traguardi ambiziosi, che sono ancora lontani dall'essere raggiunti" ma "non dobbiamo fare passi indietro": dobbiamo "ragionare in modi nuovi" e "rigettare l'approccio ideologico: non avremo successo se continueremo a perseguire la decarbonizzazione a prezzo della desertificazione economica, dobbiamo essere pragmatici". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Abu Dhabi Sustainability Week.