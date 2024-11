Meloni al G20 di Rio de Janeiro, incontro con Lula Roma, 18 nov. (askanews) - Al via il G20 a Rio de Janeiro, in Brasile, con 42 paesi partecipanti. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha accolto i leader mondiali, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presenti in Brasile, dal premier indiano Narendra Modi al primo ministro canadese Justin Trudeau, al presidente americano Joe Biden. Al centro del vertice le guerre in Medio Oriente e Ucraina. "Oltre a discutere della lotta contro la fame e la povertà, parleremo della transizione energetica, questione su cui il nostro Paese ha un grande vantaggio, così come della governance globale. Le Nazioni Unite hanno bisogno di una riforma per garantire che le sue decisioni siano rispettate" ha detto Lula alla vigilia. La premier ha incontrato Lula prima del summit. Il presidente brasiliano ha dichiarato su X: "Ho ricevuto il primo ministro italiano a Rio de Janeiro, Giorgia Meloni, per un incontro prima del Vertice del G20, che segna il suo primo viaggio in Sud America. Ricordiamo la grande comunità italiana che vive in Brasile e i legami economici e culturali tra i nostri popoli. Ho invitato la Meloni a visitare nuovamente il Brasile per espandere i nostri investimenti e gli scambi commerciali".