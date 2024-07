Meloni a Bagnoli: visto i manifestanti, loro slogan da centri sociali Roma, 15 lug. (askanews) - "Ora io ho visto che fuori ci sono dei manifestanti, dagli slogan direi che sono centri sociali, ma se così non fosse, se fossero dei comitati, vorrei dire a quei cittadini che parlano di passerelle che li capisco, ma voglio anche dire a quei cittadini anche di darci la possibilità di dimostrare che le cose possono cambiare. E noi siamo qui sostanzialmente per questo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la firme del protocollo d'intesa con il commissario straordinario di governo per il sito Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi.