Maximulta Ue a Meta da 798 mln per abuso posizione dominante Facebook Milano, 14 nov. (askanews) - Maxi multa dall'Antitrust europeo a Meta, proprietaria di Facebook e Instagram. La Commissione Ue ha comminato una sanzione da 797,72 milioni di euro per violazione delle normative sulla concorrenza. Sotto accusa la gestione di Facebook Marketplace, a cui "tutti gli utenti Facebook hanno automaticamente accesso e vengono sistematicamente esposti": il gruppo avrebbe illecitamente collegato le inserzioni pubblicitarie di Facebook Marketplace direttamente al social network, imponendo condizioni inique sulle inserzioni di altri provider e abusando della sua posizione dominante. Nel mirino anche le condizioni imposte ad operatori di inserzioni pubblicitarie che utilizzano le piattaforme Meta, sia Facebook e Instagram. Queste ultime, secondo la Ue, consentono al gruppo di raccogliere dati generati da altri inserzionisti "unicamente a vantaggio di Facebook Marketplace". Meta ha annunciato ricorso sostenendo che "la decisione della Commissione europea non fornisce alcuna prova di danno competitivo ai rivali o di alcun danno ai consumatori".