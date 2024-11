Matteo Marzotto a OSA 2024: "Spero finisca crisi del lusso" Milano, 12 nov. (askanews) - Fra gli speech dei grandi ospiti di OSA 2024, il consolidato format dedicato agli imprenditori con confronto e networking, è sicuramente spiccato quello di Matteo Marzotto, presidente di MinervaHub. Il noto imprenditore, tra i protagonisti del pomeriggio di sabato che ha chiuso la due giorni di talk, è stato improntato anche sul futuro della sua azienda, che opera nel settore dell'alta moda: "Mi auguro che questa grande crisi del lusso sia in fase di risoluzione. Non dipende da noi, siamo solo un piccolo ingranaggio nella macchina di questo mondo. Come azienda, vorremmo però riuscire, tutti insieme in azienda, ad operare questa aggregazione, o meglio integrazione dell'aggregazione, di cui ho parlato. Sono convinto che abbiamo tutti gli elementi e le competenze di poterlo fare".