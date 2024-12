Mattarella: sconfortante sproporzione tra spesa per armi e per clima Roma, 31 dic. (askanews) - "La crescita della spesa in armamenti, innescata nel mondo dall'aggressione della Russia all'Ucraina, che costringe anche noi a provvedere alla nostra difesa, ha toccato quest'anno la cifra record di 2.443 miliardi di dollari. Otto volte di più di quanto stanziato alla recente Cop 29, a Baku, per contrastare il cambiamento climatico, esigenza, questa, vitale per l'umanità. Una sconfortante sproporzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno.