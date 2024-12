Mattarella: mai così tanti conflitti da seconda guerra mondiale Roma, 13 dic. (askanews) - "Nonostante gli auspici di maggiore cooperazione e solidarietà con cui lo abbiamo affrontato, l'anno che volge al termine ha visto allargarsi il novero delle crisi su scala globale". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso al corpo diplomatico in occasione del tradizionale incontro prima delle festività natalizie. "Rilevazioni recenti fanno registrare ben 56 conflitti in atto - il più alto numero dal tempo della Seconda Guerra mondiale - in un contesto di generalizzato deterioramento delle condizioni di sicurezza", sottolinea. Insomma, conclude Mattarella, "il mondo attraversa un grave momento di crisi e desidero esprimere la solidarietà della Repubblica Italiana ai popoli gravati da guerre e conflitti".