Marsilio: Pescara pronta per il G7, tema cooperazione al centro Pescara, 21 ott. (askanews) - "Siamo tutti pronti ad accogliere le delegazioni dei più importanti paesi del mondo, il G7 riunisce le nazioni industrializzate e democratiche più importanti, ci confronteremo con loro, si parlerà di cooperazione, un tema molto importante che credo sia al centro delle preoccupazioni di tutti, e forse una scarsa cooperazione è alla radice di molti dei problemi che in diverse parti del mondo generano conflitti e le guerre di cui stiamo pagando le conseguenze". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, parlando alla vigilia del G7 che si terrà a Pescara: dal 22 al 24 ottobre si svolgerà infatti in città la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7.