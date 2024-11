Margaret Mazzantini al TFF: amo le opere prime, vedremo dei bei film Torino, 22 nov. (askanews) - "Torino è una città che ho nel cuore" dice la scrittrice Margaret Mazzantini, giurata della sezione lungometraggi al Torino Film Festival. "La storia di amore fra me e Sergio" Castellito "inizia a Torino, e poi è una città viva, con il Salone del Libro. Questo festival ha sempre rinnovato il suo spirito sperimentale, metropolitano. Mi ricorda il London Film Festival. e mi piace che siano opere prime e seconde. A me piace tutto ciò che è in embrione, perché le opere prime sono piede di voglia di dire qualcosa. Poi si cominciano a costruire le carriere e in qualche misura si è un po' meno puri. I temi sono interessantissimi, quattro film sulla maternità, due sull'intersessualità. Mi sembra che Giulio Base abbia fatto un lavoro egregio, ha visto migliaia di film e Torino vedrà un bel cinema".