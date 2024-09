Made in Italy, Lepore (Pilc): partnership Arabia e EAU Roma, 20 set. - "Con non poca soddisfazione è stato sottoscritto l'accordo tra PILC, Public Institutional Legal Consultants e MS Desk Italy e il nostro nuovo partner Excellence International Consultancy per supportare sempre più le imprese italiane che intendono aprire le loro attività e portare il nostro Made in Italy nei territori dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Siamo molto soddisfatti di questa partnership perché sicuramente sarà foriera di grandi successi per le nostre imprese al quale possiamo servire dei servizi legali di altissimo livello e una fattività sul territorio che prima non era consentita. Siamo certi che grazie alla Costituenda Camera di Commercio in Arabia Saudita sicuramente riusciremo a fare nuove sinergie per favorire sempre più di più lo sviluppo delle nostre imprese". Lo dichiara Giuseppe Lepore, avvocato esperto di diritto diritto bancario e partner del Public Institutions Legal Consultants che ha sedi a Roma, Dubai e Riad.