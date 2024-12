Los Angeles, Timothée Chalamet alla première di "A Complete Unknown" Los Angeles, 11 dic. (askanews) - Grande première a Los Angeles dell'atteso film su Bob Dylan "A Complete Unknown". Tra musica in sottofondo e chitarre a fare da scenografia, sul red carpet ha sfilato il protagonista Timothée Chalamet con il resto del cast, tra cui Elle Fanning, Nick Pupo, Monica Barbaro e il regista James Mangold. "Non c'è nessuno al mondo che avrebbe potuto interpretare questo ruolo, se non Timothée", ha dichiarato il produttore del film Fred Berger. L'attore ha cantato personalmente le canzoni. "A Complete Unknown" ripercorre la rapida ascesa di Dylan nella New York dei primi anni '60 sulla scena folk che apprezzava il suo talento poetico fino alla svolta elettrica. Uscirà nelle sale italiane a gennaio 2025.