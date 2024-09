L'omaggio alla Lancia e nei vecchi film di famiglia a Torino Torino, 13 set. (askanews) - Gite in famiglia, gare su pista, filmati d'epoca di cinema e televisione, tutti con protagonista le auto e soprattutto la Lancia, al centro dell'ultimo progetto di Super Ottimisti, l'archivio regionale di Film di Famiglia. A Torino, il 14 settembre durante il Salone dell'Auto a Torino, va in scena l'evento "Motori di comunità, memorie di lancisti tra automobili e famiglie", con la proiezione di una selezione dei materiali video, fra cui Marcello Mastroianni e i suoi bolidi, sulle pareti delle Teche Rai, a due passi dalla Mole Antonelliana e dal Museo del cinema che collabora al progetto. Giulio Pedretti, presidente dell'Archivio Superottimisti. "L'evento si inserisce all'interno del progetto Fobello la tradizione dell'innovazione, un progetto di rigenerazione sociale e culturale promosso dal comune di Fobello, che è il paese natale di Vincenzo Lancia. Sarà anche l'occasione per inaugurare una nuova raccolta di film di famiglia, rivolta alle comunità di lancisti italiani ed europee. Tutti gli appassionati di Autolancia, che nel passato hanno ripreso con la loro cinepresa i momenti legati alla loro passione per le automobili, potranno digitalizzare grazie a questo progetto gratuitamente i loro filmini contattando l'archivio Superottimisti". I filmati saranno poi inseriti e valorizzati all'interno del progetto culturale dedicato a Vincenzo Lancia.