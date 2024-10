Lloyd Austin a Kiev annuncia da Usa aiuti per 400 milioni dollari Kiev, 21 ott. (askanews) - Gli Stati Uniti stanzieranno 400 milioni di dollari (368 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina. Lo ha annunciato a Kiev il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin. "Sotto la guida del Presidente Biden, gli Stati Uniti restano impegnati a mantenere il loro sostegno sono quindi lieto di annunciare oggi un pacchetto di prelievo presidenziale di 400 milioni di dollari per fornire alle vostre forze munizioni, veicoli corazzati e armi anticarro supplementari", ha detto. Finanziamenti annunciati a meno 3 settimane dal voto negli Usa, e dai timori che una vittoria di Donald Trump contro Kamala Harris potrebbe cambiare l'approccio degli Usa alla guerra fra Ucraina e Russia.