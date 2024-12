Kenya, la polizia lancia lacrimogeni alla marcia contro i femminicidi Roma, 10 dic. (askanews) - In Kenya, a Nairobi, la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro una marcia pacifica contro l'aumento dei femminicidi, trattenendo anche alcuni dei manifestanti. Al corteo hanno preso parte centinaia di persone, in particolare donne, che dirigendosi verso il centro città hanno scandito slogan come "Basta uccidere le donne!" e "Proteggi tua madre, proteggi tua sorella, proteggi tua cugina". In Kenya da agosto secondo i dati della polizia sono state uccise 97 donne, la maggior parte dai loro partner maschili. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato di recente, l'Africa ha registrato il più alto tasso di femminicidi legati al partner nel 2023.