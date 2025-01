L'Italia al Ces, la Maserati a guida autonoma del Polimi Milano, 10 gen. (askanews) - Al Ces di Las Vegas il settore dell'automotive si è confermato uno dei più interessanti. E a portare nel futuro lE auto, sempre più connesse e autonome, c'era anche l'Italia con la Maserati MC20 Cielo a guida autonoma del Politecnico di Milano, progetto Aida ((Artificial Intelligence Driving Autonomous). I test e gli studi sulla Maserati hanno l'ambizione di rivoluzionare la mobilità del futuro: il prossimo passo è applicarE la tecnologia ad auto che si muovono in un contesto urbano, verranno usate delle 500, per rendere più efficienti gli spostamenti in città, ha spiegato ad askanews Simone Peretti Project manager per il gruppo Aida all'interno di Politecnico di Milano. "L'obiettivo per il progetto Aida è quello di fornire un servizio che permette al cittadino di chiamare attraverso una semplice applicazione sul telefono - ha detto - Il veicolo sarà in grado in autonomo di raggiungere l'utente nel punto di prelievo. Salirà potrà guidare manualmente nel veicolo, lasciando le parti più complesse della guida direttamente all'autista, permettendo, poi l'utente una volta raggiunta la destinazione di lasciare il veicolo che sarà in grado in autonomia di raggiungere il parcheggio di caricarsi in autonomo, piuttosto che raggiungere anche un altro utente". L'auto dotata dell'AI robo-driver protagonista dell'area organizzata da ICE Agenzia, insieme ad Anfia e Aica, al Ces 2025 è quella che nel 2023 ha partecipato alla Mille Miglia percorrendo 60 km in autonomia.