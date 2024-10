L'Iran diffonde le immagini dei missili lanciati contro Israele Roma, 2 ott. (askanews) - La televisione di Stato iraniana ha trasmesso le immagini che mostrano la raffica di missili lanciata contro Israele e ha annunciato che Teheran ha attaccato con circa 200 per vendicare la morte dei leader di Hezbollah Nasrallah e di altri militanti sostenuti dall'Iran. L'Iran colpirà "tutte le infrastrutture" di Israele se verrà attaccato in risposta ai suoi lanci di missili, ha avvertito il capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano, il generale Mohammad Bagheri. La risposta israeliana non si è fatta attendere: "L'Iran ha commesso un grave errore e ne pagherà le conseguenze" ha detto il premier israeliano, Benjamin Netnayahu, al gabinetto di sicurezza.