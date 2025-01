Lindsey Vonn in Val di Fiemme per tifare l'amica Jessie Diggins Val di Fiemme, 7 gen. (askanews) - Sulle piste che il prossimo anno ospiteranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si celebra l'amicizia tra due super campionesse di sci. Lindsey Vonn è andata sulle piste della Val di Fiemme per tifare la sua amica Jessie Diggins. La regina della discesa libera, tre volte medaglia Olimpica è tornata a gareggiare a 40 anni e si sta allenando sulle bellissime Dolomiti del Trentino ed è accorsa a tifare l'amica Jessie impegnata nel Final Climb del Tour de Ski. "Lei è la migliore, veniamo entrambe al Minnesota, lei è la migliore" ha detto Lindsey. "Sono davvero fortunata, ho la miglior tifosa del mondo, mi ha fatto una sorpresa, l'ho vista stamattina e mi sono detta: adesso devo fare davvero una bella gara" ha aggiunto entusiasta Jessie. L'atleta americana del fondo ha chiuso il Tour de Ski sul gradino più basso del podio della classifica generale. L'abbraccio tra le due atlete è stato salutato da una folla entusiasta e sorpresa. Il circuito di Coppa del Mondo prevede 7 gare tra Dobbiaco e la Val di Fiemme in una sola settimana.