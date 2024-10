Liguria, Bonelli (Avs): "Liberiamo la Regione dall'affarismo" Genova , 25 ott. (askanews) - "È un palco più largo, più allargato e più forte di quello del 18 luglio per liberare la Liguria da un 'totismo' che prima di tutto ha calpestato l'interesse pubblico". Lo ha detto Angelo Bonelli, leader di Avs, a margine della chiusura della campagna elettorale di Andrea Orlando a Genova. "Non possiamo dimenticare - ha aggiunto Bonelli - perché stiamo andando al voto: un presidente della Regione che al telefono parlava con un imprenditore dicendo 'abbiamo fatto la gara per la diga foranea e sappiamo anche chi vincerà'. Ecco noi dobbiamo liberare la Regione dell'affarismo e siamo sicuri che i cittadini della Liguria avvieranno questa liberazione della Liguria".