Libano, attacchi alla periferia Sud di Beirut vicino all'ospedale Roma, 22 ott. (askanews) - Non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano; nelle immagini, l'incendio divampato nella notte dopo gli intensi raid sulla periferia meridionale di Beirut. Secondo il ministero della Sanità libanese quattro persone sono state uccise, tra cui un bambino, e 24 sono rimaste ferite in uno degli attacchi principali, vicino al più grande ospedale pubblico del Paese, nella periferia Sud. Diversi media riportano che è stato preso di mira il parcheggio dell'Ospedale Universitario Rafik Hariri. Israele ha dichiarato di aver colpito circa 300 obiettivi di Hezbollah nell'arco di 24 ore, intensificando l'offensiva per colpire le finanze del gruppo, mentre gli Stati Uniti hanno continuato a invocare la fine della guerra "il prima possibile".