L'Europarlamento dà la fiducia al Von der Leyen bis Milano, 27 nov. (askanews) - La nuova Commissione di Ursula von der Leyen ha ottenuto la fiducia del Parlamento europeo, nella plenaria a Strasburgo, con 370 voti a favore, 282 contrari e 36 astensioni. Comincia così il Von der Leyen bis con 31 voti a favore in meno rispetto a quelli della rielezione della presidente, nella prima sessione plenaria della nuova legislatura, a luglio, il risultato peggiore se si confronta con gli altri voti di fiducia per le precedenti Commissioni europee. Von der Leyen prima del voto poco confortante ha presentato la sua nuova Commissione europea agli eurodeputati. "Posso annunciare che la prima grande iniziativa della nuova Commissione europea sarà una 'Bussola della competitività', che inquadrerà il nostro lavoro per il resto del mandato, ha dichiarato. La Bussola sarà costruita sui tre pilastri del rapporto Draghi: il primo è colmare il divario di innovazione con gli Stati Uniti e la Cina; il secondo è un piano congiunto per la decarbonizzazione e la competitività; e il terzo è aumentare la sicurezza e ridurre le dipendenze". "La nostra libertà e sovranità dipendono più che mai dalla nostra forza economica. La nostra sicurezza dipende dalla nostra capacità di competere, innovare e produrre. E il nostro modello sociale dipende da un'economia in crescita mentre affrontiamo il cambiamento demografico", ha sottolineato la presidente della Commissione europea. Al voto di Strasburgo si registrano defezioni nel Ppe e nell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Fratelli d'Italia ha votato a favore, come pure ovviamente Forza Italia i cui rappresentanti siedono nel Partito Popolare; invece hanno votato contro Lega, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.