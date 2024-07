Le immagini del vasto incendio a Ponte Mammolo e Cesano a Roma Roma, 29 lug. (askanews) - Le immagini del vasto incendio che ha interessato la zona di Ponte Mammolo e di Cesano a Roma nella giornata di domenica. In via precuazionale sono state evacuate circa 60 persone dalle abitazioni e dagli hotel della zona. La Sala operativa di Roma Capitale "ha chiesto ad Arpa Lazio il posizionamento di rilevatori per il campionamento della qualità dell'aria e si ribadiscono le raccomandazioni di autoprotezione, invitando sempre le persone ad allontanarsi dai luoghi dove si sviluppano incendi e di non sostare nelle prossimità degli stessi".