Lavrov: Mai rifiutato contatti con Usa. Parlare sempre meglio che isolarsi Astana, 7 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha insistito sul fatto che la ripresa delle relazioni con gli Stati Uniti "non dipende" da Mosca, sostenendo: "Non siamo stati noi a interrompere le relazioni". Per Lavrov i "profondi" problemi tra Stati Uniti e Russia sono causati in particolare dall'"atteggiamento dell'élite americana". Lavrov ha anche affermato che, "come ribadito da Putin" più volte, la Russia è aperta al dialogo: "Parlare è sempre meglio che isolarsi gli uni dagli altri" ha detto durante una conferenza stampa in occasione della visita in Kazakistan dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi.