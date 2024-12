Lavori Giubileo, Gualtieri: ai romani dico, la pazienza paga Roma, 13 dic. (askanews) - "La pazienza paga"; è il messaggio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai cittadini travagliati dai lavori per il Giubileo. "Gli interventi per il Giubileo servono ad avere una città migliore dove si vive meglio, più efficiente, più sostenibile". "Adesso abbiamo tante inaugurazioni e i cittadini stanno apprezzando le nuove opere. E' il momento di lavorare pancia a terra, da qui all'apertura della Porta Santa, e poi sarà un anno molto intenso" ha detto Gualtieri a margine di un panel su Giubileo e Turismo alla kermesse di FdI Atreju, in svolgimento al Circo Massimo a Roma. "Avremo molto da fare con tanti altri interventi per accogliere al meglio i pellegrini e fare di questo Giubileo un grande momento spirituale e una grande vetrina di Roma nel mondo". "Devo dire avevo qualche timore perché siamo partiti con grande ritardo per crisi di governo e altro. Abbiamo avuto coraggio a non eliminare gli interventi dal programma. Sono soddisfatto, ma i bilanci si fanno alla fine" ha aggiunto il sindaco della Capitale.