L'addio di Biden: ho rinunciato a candidarmi per il Paese Roma, 25 lug. (askanews) - "Amo il mio ruolo, ma amo ancora di più il mio Paese", ha annunciato il presidente americano Joe Biden parlando dall'Ufficio Ovale della Casa Bianca. "È stato un onore della mia vita servire come vostro presidente ma la difesa della nostra democrazia, che è in gioco, è più importante di qualsiasi titolo", ha spiegato Biden. "Traggo forza e gioia dal mio lavoro per il popolo americano. Ma in questo sacro compito di perfezionare la nostra unione, non si tratta di me: si tratta di voi, delle vostre famiglie, del vostro futuro. Si tratta di noi, il popolo", ha insistito il presidente americano in un discorso solenne, la sua prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della rinuncia alla nuova corsa alla Casa Bianca, resa pubblica in una lettera diffusa tramite i social. "Ho deciso che il modo migliore per andare avanti era passare il testimone a una nuova generazione - ha aggiunto Biden, non cintando mai Donald Trump nel suo discorso - questo è il modo migliore per unire la nostra nazione.