La Sfida studentesca sull'AI di OTIS in Italia Milano, 12 nov. (askanews) - Otis, leader mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili, ha annunciato l'avvio della quinta edizione del progetto Made to Move Communities. Abbiamo parlato con Costantino Aldé, Amministratore Delegato del Gruppo Otis Italia: "Made to Move Communities è da cinque anni un'iniziativa di Otis a livello mondiale che vuole focalizzare l'attenzione su due temi fondamentali, sia per Otis che anche per le comunità in cui viviamo. I temi sono l'istruzione STEM e la mobilità inclusiva e sostenibile". L'Italia sarà rappresentata per la seconda volta da un team di studenti tra i 13 e i 17 anni dell'Istituto Tecnico Renato Cartesio di Cinisello Balsamo, selezionato per prendere parte alla sfida STEM - che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica - che quest'anno si occupa di intelligenza artificiale. Abbiamo poi parlato con Chiara Arena, Dirigente Scolastica Istituto Tecnico Renato Cartesio: "Noi siamo veramente felici e orgogliosi di partecipare per la seconda volta al progetto Made to Move Communities che ci viene offerto da Otis. I nostri studenti, 12 tra maschi e femmine dell'istituto appartenenti a diversi indirizzi, parteciperanno a questo progetto di mobilità sostenibile integrato dall'intelligenza artificiale". "Oggi queste giovani menti, questi ragazzi e ragazze possono sviluppare le proprie competenze scientifiche applicando tecnologie innovative e potentissime come l'intelligenza artificiale e noi siamo quindi curiosi di vedere le soluzioni creative che saranno da loro studiate ed implementate". Così ha aggiunto Costantino Aldé, Amministratore Delegato del Gruppo Otis Italia L'AI sta rivoluzionando radicalmente il modo in cui affrontare sfide complesse su larga scala anche nel settore della mobilità. Il team Cartesio sarà, quindi, coinvolto nello sviluppo di un progetto che prevede l'applicazione dell'intelligenza artificiale per trovare soluzioni di mobilità più inclusive e sostenibili. In occasione dell'incontro di kick off del progetto, il team ha seguito una lezione di Emanuele Bezzecchi, specialista in AI nel settore aerospaziale e autore del libro "Intelligenza Artificiale". "Lavorare con i ragazzi è sempre sbalorditivo, perché sono molto più avanti di quello che ti immagini. Farlo in contesti scolastici è importantissimo perché stiamo unendo il mondo del lavoro al futuro mondo del lavoro e secondo me è un boost esagerato a fargli capire che cosa vorranno fare, perché vorranno farlo e dove finiranno, quindi è stato pazzesco". Ha così concluso Costantino Aldé, Amministratore Delegato del Gruppo Otis Italia: "Questa sarà una bella opportunità per i ragazzi per guardare in avanti, guardare al futuro con spirito positivo e da protagonisti". Il progetto ritenuto più meritevole, da una giuria internazionale di Otis, riceverà una sovvenzione di 20.000 dollari che la scuola potrà investire per sviluppare e integrare i programmi scolastici.