La Russia ha diffuso le immagini di esercitazioni militari nucleari Milano, 29 ott. (askanews) - La Russia ha diffuso queste immagini affermando di aver condotto nuove esercitazioni militari nucleari, sotto la supervisione del Presidente Vladimir Putin. Recentemente il presidente russo ha sollevato la possibilità di utilizzare queste armi nel contesto del conflitto in Ucraina e con l'Occidente. "In conformità con il piano di addestramento per le forze armate della Federazione Russa, sotto la sua guida si sta svolgendo un'esercitazione sulla gestione delle forze armate, durante la quale verrà messo in atto il lancio di un attacco nucleare massiccio da parte delle forze strategiche offensive in risposta a un attacco nucleare nemico", ha dichiarato Andrei Belooussov, ministro della Difesa russo. Valery Gerasimov, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe ha fornito i dettagli tecnico-militari: "Un sottomarino missilistico strategico della Flotta del Pacifico partecipa all'addestramento, così come i sistemi missilistici mobili terrestri delle forze missilistiche strategiche Iars, un sottomarino missilistico strategico della Flotta del Nord e due portamissili strategici a lungo raggio Tu-95 MS".