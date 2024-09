La risposta di Zelensky a Trump che dice "Ottimo rapporto con Putin" New York, 27 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky in viaggio negli Stati Uniti ha incontrato l'ex presidente Usa Donald Trump. Trump parlando alla stampa ha detto: "Abbiamo un ottimo rapporto, io, come sapete ho anche un ottimo rapporto con il Presidente Putin. E penso che se vinceremo, risolveremo la questione molto rapidamente". Una affermazione a cui Zelensky, al suo fianco, ha risposto: "Spero che lei abbia più buoni rapporti con noi".