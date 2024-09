La presidente del Consiglio GiorgMeloni a Cernobbio (Co) Cernobbio (Co), 7 set. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella mattinata di sabato 7 settembre 2024 a Villa d'Este a Cernobbio dove è in corso il 50esimo Forum Ambrosetti. La premier, da programma, interviene ai lavori della seconda giornata nell'ambito di un panel sulla presidenza del G7 e il ruolo dell'Italia nello scenario globale moderato da Luciano Fontana. La premier ha incontrato per circa mezz'ora il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che ha commentato l'incontro con l'espressione "very good", molto buono. Anche la presidente del Consiglio ha riferito che il bilaterale con Zelensky "è andato "bene". Il presidente ucraino ha raggiunto le rive del lago di Como nel pomeriggio di venerdì 6 settembre ed è intervenuto ai lavori sui temi dell'aggressione russa al suo Paese.