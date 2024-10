La Norvegia venderà solo auto elettriche dal 2025 Oslo, 22 ott. (askanews) - La Norvegia vuole essere il primo paese al mondo a vendere solo auto elettriche, e questo a partire dal 2025, dieci anni prima l'obbiettivo fissato dall'Unione Europea. Nel paese ricchissimo grazie al petrolio, comprare un'auto elettrica non dipende solo dalla coscienza ecologista degli abitanti. Spiega Christina Bu, segretaria generale dell'associazione norvegese per i veicoli elettrici: "dipende dal sistema fiscale, dalle norme e dagli incentivi che sono stati messi in atto. E' una cosa nuova, bisogna imparare a ricaricarla invece di fare benzina o gasolio, bisogna lavorare con i consumatori, e poi parteciperanno con entusiasmo".