Kamala Harris: "Oggi la democrazia americana è rimasta in piedi" Washington, 7 gen. (askanews) - "Oggi la democrazia americana ha resistito", ha detto ai giornalisti la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris dopo aver presieduto la certificazione della sua sconfitta contro Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. "Oggi è stato ovviamente un giorno molto importante, e si è trattato di ciò che dovrebbe essere la norma e di ciò che il popolo americano dovrebbe poter dare per scontato, ovvero che uno dei pilastri più importanti della nostra democrazia è che ci sarà un pacifico trasferimento di potere", ha aggiunto, quattro anni dopo gli eventi del 6 gennaio 2021, quando i sostenitori di Donald Trump hanno preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti per il suo rifiuto di riconoscere la vittoria di Joe Biden.