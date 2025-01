Kallas (Ue): dobbiamo spendere di più per la difesa europea Davos, 22 gen. (askanews) - La capa della diplomazia dell'UE Kaja Kallas ha chiede un nuovo accordo di difesa che leghi il Bruxelles alla Gran Bretagna, come "partner chiave" nell'affrontare la minaccia della Russia. "Un nuovo accordo su questo sarebbe un logico passo successivo", ha affermato. Kallas sottolinea inoltre l'importanza di un forte "legame transatlantico" quando afferma che gli Stati Uniti sono "l'alleato più forte dell'Europa e devono rimanere tali". "Il presidente Trump ha ragione a dire che non spendiamo abbastanza. È tempo di investire - ha spiegato - Abbiamo bisogno di investimenti da parte degli Stati membri e del settore privato, ma anche dal bilancio comune dell'UE. Dobbiamo spendere più dell'uno percento. Dobbiamo trasmettere un messaggio che siamo seri riguardo al nostro impegno per la difesa europea"