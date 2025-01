John Elkann entra nel cda di Meta. "Sono onorato" Roma, 7 gen. (askanews) -John Elkann è entrato nel cda di Meta. L'annuncio è stato dato dallo stesso ceo, Mark Zuckerberg in un messaggio su Facebook. "Sono entusiasta di iniziare l'anno con alcune notizie su cui stiamo lavorando da un po' - ha scritto - Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst si uniscono al consiglio di amministrazione di Meta. Abbiamo enormi opportunità davanti dall'Ia, ai dispositivi, al futuro dei social media, e il nostro consiglio ci aiuterà a raggiungere la nostra visione". Parlando di Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, holding della famiglia Agnelli, Zuckerberg ha aggiunto che "ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale" al consiglio di Meta. White è presidente e ceo dell'Ultimate Fighting Championship (UFC), organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense, mentre Songhurst è un investitore tecnologico ed ex dirigente Microsoft. "Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più importanti del 21esimo secolo". "Non vedo l'ora di portare la mia esperienza globale e la mia prospettiva a lungo termine al consiglio di amministrazione, mentre Meta continua a plasmare e spingere le prossime frontiere dell'innovazione e della tecnologia" ha commentato Elkann, come si legge nel comunicato diffuso da Meta.