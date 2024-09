Itaca 2024, l'evento sul futuro del Sistema Italia Formello, 23 set. (askanews) - Si è svolto a Formello l'evento Itaca 2024, una tre giorni di dialoghi aperti tra istituzioni, privati e cittadini sui temi chiave sul futuro della Regione Lazio ed, in generale, del Sistema Italia. Dalle sfide green all'istruzione, passando per talk su sanità e sicurezza, con la partecipazione attiva di grandi ospiti della politica. Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'Italia, ha dichiarato: "Bisogna guardare al futuro costruendo la dimora degli italiani che vogliono sentirsi rassicurati, che vogliono una forza politica affidabile e seria. Itaca è una tappa del nostro percorso". Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, ha commentato la firma del decreto 1591 a margine dell'evento Itaca 2024: "Dopo 14 anni, la Legge 240/2010 necessitava di un intervento di manutenzione. In questo periodo il mondo è cambiato, c'era bisogno di una riforma per rendere il sistema universitario più fruibile mantenendo, contestualmente, l'alta formazione scientifica, didattica e accademica al passo con i tempi. Rispetto a 14 anni fa, l'università si è aperta al mondo, alle imprese ed ai territori; oggi il sistema universitario è inserito totalmente nel tessuto sociale italiano. L'obiettivo della riforma sulla Legge 240/2010 è attualizzarla prendendo coscienza del principio di realtà". Sul tema del clima, invece, è intervenuto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia: "Il cambiamento climatico esiste, c'è la necessità di agire sull'adattamento dei nostri territori. La possibilità del confronto porta a dei risultati, si traduce nelle azioni portate avanti dal Governo e dalle amministrazioni regionali e locali". L'iniziativa è stata promossa da Pino Cangemi, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, ed infatti diversi dibattiti di respiro regionale sono stati al centro della trattazione di Itaca 2024 grazie anche alla partecipazione del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. A fare gli onori di casa è stato Pino Cangemi, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio: "C'è qualcosa di straordinario intorno al progetto Itaca. Quest'anno abbiamo celebrato un messaggio positivo per le nuove generazioni prendendo come esempio le figure di Ulisse e Telemaco". "Itaca rappresenta un bel momento di confronto" - afferma Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio - "È un'occasione politica in cui è possibile dibattere con serenità e trasparenza. Sono particolarmente felice di quest'iniziativa, sono tornato a quest'evento con grande entusiasmo". A chiudere la tre giorni di Formello è stata la consegna dei premi Itaca, conferiti a grandi personalità del mondo istituzionale e professionale che, grazie al loro operato, hanno dato lustro al Paese. Tra i premiati spiccano il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, Carmine Masiello, ed il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.