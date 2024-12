Israele: non stiamo violando la tregua in Libano Milano, 2 dic. (askanews) - "Sentiamo affermazioni secondo cui Israele sta violando gli accordi di cessate il fuoco in Libano. Al contrario, Israele li sta applicando in risposta alle violazioni di Hezbollah", afferma il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Il presidente del parlamento libanese Nabih Berri ha accusato Israele di aver violato il cessate il fuoco dopo che le autorità libanesi hanno dichiarato che una persona è stata uccisa e un'altra ferita negli attacchi israeliani di lunedì, il sesto giorno della tregua. Anche gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che sta violando alcune parti dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano. Secondo media ebraici, l'emissario americano Amos Hochstein ha inviato un messaggio esortando Israele a sostenere l'accordo. In particolare, ha citato voli di droni israeliani su Beirut. L'ufficio del primo ministro ha rifiutato di commentare. La Francia inoltre ha già accusato ieri Israele di 52 violazioni del cessate il fuoco.