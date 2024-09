Israele conduce nuovi attacchi in Libano, Hezbollah risponde Milano, 21 set. (askanews) - L'esercito israeliano è nuovamente entrato in azione con un'ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano. Nelle immagini i bombardamenti nel sud del Paese, nella zona del villaggio di Rihan. La rete tv "Al-Mayadeen", associata a Hezbollah, ha segnalato una serie di attacchi israeliani anche nelle aree di Al-Mahmoudiya, e del fiume Leonte. Hezbollah ha risposto lanciando razzi verso il nord di Israele, facendo suonare le sirene nei pressi della città di Kiryat Shmona.