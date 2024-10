Iran a Israele: una risposta forte se attaccate nostre infrastrutture Milano, 8 ott. (askanews) - Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha messo in guardia Israele dall'attaccare qualsiasi infrastruttura iraniana, in mezzo ai timori di un possibile assalto israeliano a siti petroliferi o nucleari in seguito al bombardamento missilistico iraniano della scorsa settimana. "Qualsiasi attacco contro le infrastrutture in Iran provocherà una risposta ancora più forte", ha affermato Araghchi durante un discorso televisivo.