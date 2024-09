Informazione, Barachini: per legge di sistema tempi "importanti" Roma, 25 set. (askanews) - "Abbiamo avviato un percorso di riflessione sulla nuova legge di sistema insieme alla Fnsi, la Fieg, l'Ordine dei giornalisti, l'Agcom, e ovviamente con le commissioni parlamentari, perché crediamo che sia opportuno mettere mano ad alcuni criteri che non sono più aggiornati sul mondo dell'editoria e anche, ovviamente, di riparametrare il tema delle concentrazioni editoriali sul fronte dell'editoria digitale, che oggi è una delle componenti principali della scena". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, a margine del convegno "Deep fake tra realtà e illusione" organizzato da Ipsos e Studio Previti nella sede di "Esperienza Europa - David Sassoli". "I tempi - ha aggiunto il sottosegretario - saranno necessariamente importanti perché questa legge è strategica per tutto il settore e occorre una riflessione molto ampia".